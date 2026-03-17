元AKB48の福留光帆さんが2026年3月13日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、人生初のギャルメイクに挑戦した。初つけまつ毛に「目の上に毛虫でもおんのかな」「ギャルにされてしまいました。」と題した動画で福留さんは、仕事現場でメークを担当してもらっているヘアメイクアップアーティストの女性にギャルメークを施してもらうと企画の趣旨を説明した。まずはカラーコンタクトレンズを装着。「普段コンタクトをしてないか