東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。17日は朝から青空が広がり、一日よく晴れました。朝の最低気温は5℃前後と、内陸部を中心に冷え込みました。日中の最高気温は17℃ほどと、昼間は春らしい暖かさを感じられました。これからの天気です。18日は各地とも一日雨となる予想です。昼すぎから夕方にかけては雨脚が強まる時間があるので、雨具は大きめの傘がよさそうです。朝の冷え込みは17日よ