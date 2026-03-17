高止まりしていたコメの価格が下落しています。その理由について、農業政策に詳しい宇都宮大学農学部の松平尚也助教に話を聞きました。 ■“買い占め”のコメ余りに加えて“ダブつき”も 松平先生によりますと、「業者が抱える在庫が非常に多い」というのが一つの要因で、いわゆる「米騒動」の際に、各地で卸売業者などの買い占めが起きましたが、その時のコメが余っているということです。 農水省により