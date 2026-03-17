ドル指数は、高値圏で一進一退＝ロンドン為替 ドル指数は、高値圏での一進一退となっている。本日これまでのレンジは９９．７２２から１００．１１５まで。ロンドン朝方にかけて上昇。原油先物が急上昇したことに反応した。しかし、原油高が一巡するとドル指数も反落し、ロンドン序盤にかけてこの日の安値を付けている。前日NY終値９９．７１２にほぼ押し戻されている。 ドルインデックス＝99.76(+0.05+0.05%)