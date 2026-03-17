ドル売り優勢、ユーロドル一時１．１５２５レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ユーロドルはロンドン朝方に1.1466付近まで下落したが、すぐに切り返すと前日比プラスに転じている。足元では高値を1.1525付近に更新した。ポンドドルも同様の値動き。ロンドン朝方に1.3274付近まで下落した後、足元では高値を1.3339付近に更新している。ドル円は159.49付近を高値に反落。足元では159.15付近に軟