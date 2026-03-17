プロボクシング金沢ジムの金沢英雄会長が１４日、直腸がんのため、大阪市内の病院で死去した。７８歳。葬儀・告別式は近親者で執り行われた。金沢氏は現役時代、東洋（現東洋太平洋）スーパーウエルター級王者で引退後、大阪に金沢ジムを創設。ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・徳山昌守（現徳山ジム会長）、ＷＢＡ世界スーパーウエルター級暫定王者・石田順裕（のぶひろ、現石田ジム会長）の２選手を世界王者に育てたほか、東