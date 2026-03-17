「ウォーフェア 戦地最前線」キービジュアル (C)2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved. Prime Videoは、A24による映画「ウォーフェア 戦地最前線」の“最速”レンタル・購入配信を、3月17日より開始した。価格はHDレンタルが500円、HD購入が2,500円。また4月24日からは独占配信も行なうという。 元特殊部隊員がイラク戦争での実体験を極限まで再現したという作品で、日本では1月16日に劇