◆ファーム・リーグ巨人２―４中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は１７日、中日に２―４で敗れ連勝は２で止まった。投手陣は先発の森田が４回まで１安打と完璧な投球。しかし５回に味方の失策と連打で４点（自責２）を失い、この回で降板した。その後は公式戦初登板の育成４位・河野（愛知学院大）、ドラフト２位・田和（早大）、堀田、代木とつなぎ無失点に抑えた。打線は２回二死満塁から「９番・中