◆ファーム・リーグ巨人２―４中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１回無失点の好投を見せた。７回から３番手で登板。先頭・中村をスライダーで空振り三振。味谷に左前打を許したが、「ゲッツーが欲しい場面だったので、緩い方（のシンカー）で低めに意識した」と、花田を狙い通り遊ゴロ併殺打に仕留めた。最速１５２キロの変則右腕で、武器のシンカーは左投手