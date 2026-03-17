ＷＢＣに出場した巨人の大勢投手（２６）が１７日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。日本時間１５日の準々決勝でベネズエラに敗れた侍ジャパン。大勢らＮＰＢ組は試合終了から約１０時間後には現地を出発し、１６日に成田空港に到着した。今大会は東京Ｄでの１次ラウンドで２試合に登板した。７日の韓国戦は２点リードの９回に登板して１回無失点。８日のオーストラリア戦では３点リードの９回にソロ本塁打２本を浴びる