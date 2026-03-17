中古買取サービスを運営するトイズキングは１７日、推し活をしている１０〜５０代の方を対象に、「推し活グッズの循環と手放し方」に関する実態調査を実施。１００４人から回答を得て、結果を公表した。Q：あなたはどのようなジャンルの推し活をしていますか？（複数回答可）『アイドル（男性）（３４.１％）』の回答が最も多く、『アニメ・漫画（２８.５％）』『アイドル（女性）（２２.５％）』と続いた。上位をアイドルとアニ