高市首相と日本維新の会の吉村代表が党首会談を行い、議員定数削減など連立合意書に掲げた政策の実現に向けて、法案を今の国会に提出する方針を確認しました。自民党と日本維新の会の党首会談は、それぞれの党の幹部も同席して午後5時半から行われました。この中で両党は連立合意書に掲げた議員定数の削減、副首都構想、国旗損壊行為に対する処罰について与党案をとりまとめ、関連法案を今の国会に提出する方針を確認しました。自