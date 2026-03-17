去年4月、宮城県の海岸で保育士の女性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判で、仙台地裁は17日、懲役21年の判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、無職・佐藤蓮真被告（22）は去年4月、宮城県岩沼市の海岸で保育士の行仕由佳さん（当時35）の胸などを複数回刺して殺害し遺棄した罪などに問われています。これまでの裁判で検察側は、被害者の好意に付け込み金を借りて利用したうえ、妊娠を告げられると煩わしく思