アイドルグループ・i☆Risの茜屋日海夏さんが自身のXを更新。カミソリで指を切り、病院で縫合処置したことを報告しました。【写真を見る】【i☆Ris・茜屋日海夏】カミソリで指を切り縫合を報告「焦っています」「皮膚科に行くべきですか？」茜屋さんは「朝焦ったら剃刀で指をパックンチョしてしまい吐血しても長時間止まらずさらに焦っています」と投稿。続けて「皮膚科に行くべきですか？（行けよ）肌美容のためならすぐ行