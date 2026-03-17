俳優の菅野美穂、山時聡真、中川駿監督が17日、都内で行われた映画『90メートル』（27日公開）チャリティー上映会に登壇し、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴がソロとして歌う本作の主題歌を絶賛した。【写真】素敵…実母からの手紙に大号泣する山時聡真＆菅野美穂本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主