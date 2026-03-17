結衣さんは、思ったことをすぐ口にしてしまうタイプ。本人にはまったく悪気がないのです。周りの目も気になる楓さんは、彼女の態度にイライラしても、何も言い返せません。あなたの本音は、心の中だけに閉じ込められますか？＞＞【まんが】私は彼女が大嫌い