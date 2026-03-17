神奈川県内のとあるショップの店内には、所狭しと半額の貼り紙があります。物価高が家計を直撃する中、“お得なワケあり専門店”が今、注目を浴びています。取材した川崎市のショッピングセンターにある「222」は、新品や未使用品の商品が通常価格の半額で買える激安アウトレット店です。コーヒー飲料が定価157円が半額の79円になっていたり、化粧品も1980円が990円で販売されるなど、店内には、ありとあらゆるジャンルの半額商品