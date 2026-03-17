アニメーション監督の芝山努（しばやま・つとむ）さんが６日、肺がんで死去した。８４歳だった。葬儀は近親者で済ませた。東京都出身。「ど根性ガエル」「元祖天才バカボン」などで作画監督を担当。緻密（ちみつ）な画面設計で知られ、「ドラえもん」のテレビシリーズのチーフディレクターを２０年以上務め、映画版でも「ドラえもんのび太の魔界大冒険」など２２作品を監督した。テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」でも監督を