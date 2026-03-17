1人の女性の切実な訴えが今、SNS上に広がっています。突然、姿を消したのは、生まれてまもない子供のヤギでした。「やぎ探しています。朝牧場からいなくなっていました」と悲痛な思いをSNSにつづったのは、群馬・桐生市でヤギと触れ合える牧場「モーモーパラダイス」を経営する小林友那さん（22）です。ヤギを捜す牧場主・小林友那さん：やっと生まれた子だったので残念。いつも牧場に遊びに来てくれる子どもたちに申し訳ない。柵