2026年3月1日から5月17日までの土日祝限定で、ヒルトン東京お台場（東京都港区台場1-9-1）3階日本料理「さくら」にて「和×いちご デザートビュッフェ」が開催されています。素敵なロケーションにうっとりいちごをふんだんに味わえるメニューがズラリと揃うビュッフェです。「いちごショートケーキ」や「いちごタルト」などの洋菓子の定番から、いちごソースの「あんみつ」やとろけるような「わらびもち」などの和菓子も登場。フレ