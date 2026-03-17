にしき食品が展開するレトルト食品専門店「NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）」は、2026年3月16日から22日までの期間限定で「ニシキヤキッチン5周年感謝祭」を開催しています。特別企画満載の感謝祭人気商品を詰め合わせた「5周年記念セット」3種類の販売をはじめ、抽選会やプレゼント企画も実施されます。この期間だけの「5周年記念セット」が数量限定で登場セット3種の内容は下記のとおり。・5周年記念・白セット定番の人気