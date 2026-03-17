Bリーグは3月17日、シーホース三河に所属するジェイク・レイマンへの懲罰を発表した。 レイマンは15日に横浜国際プールで開催された横浜ビー・コルセアーズとの「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」B1第26節第2戦に出場。第3クォーター残り2分47秒にテクニカルファウル、第4クォーター残り2分2秒にアンスポーツマンライクファウルを