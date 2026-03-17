3月17日、B2西地区の熊本ヴォルターズと契約解除となったミッチェル・ライトフットが、B1西地区の長崎ヴェルカとの2025－26シーズンにおける選手契約に合意したことが発表された。 アメリカ出身で現在28歳のライトフットは、203センチ102キロのパワーフォワード。カンザス大学大学院を経て、2022－23シーズンにドイツ2部のキルヒハイム・ナイツでキャリアを始めると、2024ᦁ