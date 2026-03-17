3月17日、レバンガ北海道は、青森ワッツに所属するマックス・ヒサタケが期限付移籍で加入することを発表した。 現在東地区4位の北海道は、ジョン・ハーラーが負傷しインジュアリーリスト（IL）に登録する緊急事態が発生。外国籍枠を埋めるべくB2リーグ戦で好調を維持するヒサタケに白羽の矢が立てた。契約期間は5月31日までで、悲願のチャンピオンシップ進出に向けての補強となった。 アメリ