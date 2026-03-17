『龍が如く』の生みの親・名越稔洋氏が代表を務める名越スタジオが、2026年5月にNetEase Gamesからの資金提供を打ち切られるというニュースが報じられ、驚きの声が上がっている。現代のゲームクリエイターが直面する資金調達の難しさについて、あらためて議論を喚起する出来事となりそうだ。 （関連：【インタビュー】プロデューサーに聞く『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の