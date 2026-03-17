2026年3月16日、辻希美の長女・希空が自身のYouTubeチャンネルを更新。学校給食をモチーフにした店舗で食事をする様子を公開した。 （関連：【画像あり】「うま！」「おいしすぎる」学校給食風メニューを堪能する希空） 今回希空がやってきたのは、「6年4組」という学校がシチュエーションになっている飲食店のようだ。希空はTikTokでこの店舗を見つけたようで、「ずっと来てみたかった」と語った。希空は