（台北中央社）台湾プロ野球・楽天モンキーズは17日、榊原元稀投手（25）と外国人育成選手契約を結んだと発表した。独立リーグのルートインBCリーグ・群馬ダイヤモンドペガサスからの移籍となる。楽天は、榊原選手が群馬在籍中に優れたパフォーマンスを示したと紹介。多くの球種を投げられる他、コントロールも安定しており、潜在力があるため、育成の形式で招いたと言及した。その上で、球団の育成システムを通じて成長を続け、投