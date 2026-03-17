（台北中央社）東部・花蓮県沖で今年1月、夜間飛行訓練中に消息を絶った空軍F16V戦闘機について、空軍司令部は17日、ブラックボックスを発見し、引き揚げて港に運んだと発表した。今後、事故原因の解明に向け、米国の製造元に送り、解析・鑑定を行うとしている。F16Vには操縦士の上尉（大尉）1人が乗っていた。飛行訓練中、編隊を組んでいた別の機体を見失ったと連絡した後、「高度が下がり続けている」、「落下傘で降下する」と相