（台北中央社）台湾映画「陽光女子合唱団」の興行収入が7億4000万台湾元（約36億8000万円）に達し、台湾の歴代興収ランキングでトップ10入りを果たした。台湾映画が同ランキングのトップ10に入るのは初めて。同作はイタリアで開催されるウーディネ極東映画祭のコンペティション部門にも選出されており、米国やカナダ、香港、オーストラリア、ニュージーランドなどでも公開され、好調な興収を収めている。メガホンを取ったギャビン