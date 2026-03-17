ボデ／グリムトを率いるヒェティル・クヌートセン監督が、ノルウェー勢史上初のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ベスト8進出へ意気込む。ポルトガルメディア『O jogo』が報じている。今大会でマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、インテルというヨーロッパ屈指のビッグクラブを連破し、大きな旋風を巻き起こしているボデ／グリムト。先週にホームで行われたCLラウンド16ファーストレグではスポルティングCPを