イランサッカー連盟のメフディ・タージ会長は16日、同国代表のFIFAワールドカップ2026における同国代表の試合について、メキシコでの試合開催を求めていることを明かした。アジア最終予選グループAを首位で通過し、4大会連続7回目となる本大会への切符を掴み取ったイラン代表。組み合わせ抽選会の結果、本大会ではグループGに組み込まれ、ニュージーランド、ベルギー、エジプトとの対戦が決定している。グループステージは、