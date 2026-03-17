パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督は、初戦でのアドバンテージを忘れて敵地での重要な一戦に臨む。フランスメディア『レキップ』が報じている。PSGは先週ホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16ファーストレグのチェルシー戦を5−2で先勝。17日にスタンフォード・ブリッジで行われるセカンドレグでは、そのアドバンテージを活かしながらベスト8進出を目指す。16日に行われた前日会見