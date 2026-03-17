カナダサッカー協会（CSA）とサプライヤーのナイキ社は３月16日、北中米ワールドカップでカナダ代表が着用する新ユニホームを発表した。CSAの公式サイトによれば、ホームユニホームは赤を基調とし、カナダの象徴「メープルリーフ」をモチーフに野心と進歩を表現。アウェーユニホームは、黒をベースに凍てついた風景からインスプレーションを得た、ひび割れた氷のグラフィックを所々に配色し、白の模様で描写されている。