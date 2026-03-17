気温が上がり、花粉の飛散量が増えています。医師によると、今シーズンは初めて症状が出る人や重い症状が出る人が増えていると言います。 花粉症の外来診療の現場を取材しました。 ■患者 「せきが出ますね。常にこの辺に花粉があるような感じ。」 ■院長 「そうすると花粉症でしょうね。」 長岡市の幸町耳鼻咽喉(いんこう)科。今年は初めて症状が出る人や重い症状に苦しむ人が増えているといいます。 ■来院し