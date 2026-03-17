17日(火)は、日差しがたっぷりで比較的過ごしやすい陽気になりました。最高気温は、新潟市中央区で10.7℃、長岡市では10.9℃を観測。そのほかの各地も10℃前後まで上がり、日差しが暖かく感じられたところが多かったと思います。 そんな春を感じる陽気のなか、早くも桜が見ごろを迎えているところがあります。 さて、18日(水)はゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。 ◆18日(水)の天気の移り変わり 朝6時は各地でよ