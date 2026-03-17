●アセンテック [東証Ｓ] 4月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●Ｍマート [東証Ｇ] 7月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2026年3月17日］ 株探ニュース