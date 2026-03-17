春を感じる陽気のなか、早くも桜が見ごろを迎えているところがあります。 新潟市の万代長嶺小学校。グラウンドの脇では早くも桜の花が咲き誇っていました。こちらはオオカンザクラという品種で、ソメイヨシノよりも開花が早く薄紅色の花びらが特徴です。 1輪目が開花したのは2月24日だそうです。オオカンザクラは花が咲いている期間が長く、ソメイヨシノが咲くころまで観賞できるそうです。万代長嶺小の卒業式は3月19日。色