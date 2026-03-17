17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の5万3810円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては109.61円高。出来高は2596枚となっている。 TOPIX先物期近は3622ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.07ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53810