17日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝159円13銭前後と、午後5時時点に比べ10銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円19銭前後と15銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース