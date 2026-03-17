2026年3月16日、韓国メディア・毎日経済は、ドナルド・トランプ米大統領がホワイトハウスでの記者会見で、日本や中国、韓国などを名指しし、中東のホルムズ海峡を通行する船舶の護衛作戦に参加するよう再び強く要求したと報じた。記事によると、トランプ大統領は「日本は（原油の）95％、中国は90％をホルムズ海峡から輸入しており、韓国も35％をここから輸入している」と具体的な数値を提示。「これら多くの国々が輸入に依存して