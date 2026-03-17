糸魚川市の県立海洋高校と近畿大学は、共同でノドグロの養殖事業に取り組んでいます。17日は、卵から育てた稚魚を糸魚川市の海へ放流しました。 糸魚川市の能生漁港。 県立海洋高校の実習棟では、水産資源科の2年生がノドグロの稚魚1500匹を放流する準備を進めていました。海洋高校と近畿大学は、ノドグロの安定的な漁獲や飼育技術を高めるため、2018年に協定を締結。地元漁協の協力を得て、2024年に稚魚の放流を始めました。