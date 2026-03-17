ＷＢＣ日本代表としての戦いを終えた伊藤大海投手。３月１７日、エスコンフィールドでチームに合流しました。チームメイトが大きな拍手で出迎える様子も見られました。アメリカでの激闘を終えた伊藤投手は、軽めの調整で体を動かしました。練習が終わると帰国後初の会見に臨みました。 （伊藤大海投手）「ホッとするというか。すごく良い気持ちで練習が出来ました」（岡本アナウンサー）「新庄監督とDM