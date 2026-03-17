イタリアで開催された第14回冬季パラリンピックは3月15日に終わりました。中国選手は金メダル15個、銀メダル13個、銅メダル16個、メダル数44個で、海外で参加した冬季パラリンピックの中で最高成績を収めました。（提供/CGTN Japanese）