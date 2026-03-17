カタールのジャイアントパンダ館の責任者はこのほど、カタールにいる2頭のジャイアントパンダ「京京（ジンジン）」と「四海（スーハイ）」は現在、状況が良好で、食べ物の供給が十分かつ安定していて、専門的な世話とモニタリングを受けていると明らかにしました。カタールのジャイアントパンダ館は首都ドーハから約50キロ離れたアル・ホールにあり、中東地域初のジャイアントパンダ館です。パンダの竹やその他の飼料は定期的に中