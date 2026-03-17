東京・国立市のアパートから妻を落下させて殺害したとして2021年に逮捕され、その後、処分保留で釈放されていた49歳の夫について、東京地検立川支部は17日、殺人の罪で起訴しました。殺人の罪で起訴されたのは、高張潤被告です。立川支部によりますと、高張被告は2020年、国立市のアパートで、妻の麻夏さんの首を絞めるなどしたうえ、9階のベランダから投げ落とし殺害した罪に問われています。高張被告は2021年に逮捕されましたが