ドジャースのロバーツ監督が16日(日本時間17日)、取材に応じ、佐々木朗希投手について語りました。メジャー2年目となる佐々木投手。スプリングトレーニングでの登板は防御率18.90でしたが、3月10日のホワイトソックスとの練習試合では、マイナーリーグの選手相手に4回無失点でした。ロバーツ監督は17日にロイヤルズ戦とのオープン戦に先発予定と明言。「前回の登板は本当に良かったと思います。見ていないので、明日は実際に自分の