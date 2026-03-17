お笑い芸人のみなみかわ（43）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。過去に失敗したエピソードを振り返った。この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、三四郎・小宮浩信（42）、お見送り芸人しんいち（40）、元和牛・水田信二（45）と一緒にゲスト出演。「炎上を気にしてしまうこと」をテーマにトークし、小宮が人気番組「逃走中」でHIKAKINをツッコみ、炎上したエピソードを語った。