モデルの辻元舞（※辻＝一点しんにょう／39）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市此花区）をテーマにした水彩画を公開し、反響が寄せられている。【写真】「上手すぎます!!」絶賛の声が寄せられた辻元舞の水彩画12日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』2時間スペシャルでは、春の2大タイトル戦『USJ杯』を開催した。出演した辻元をはじめ、HG(レイザーラモン)、倉中るな、アンミカ