ロームのロゴ電子部品大手のロームは17日、トヨタ自動車グループで自動車部品大手のデンソーから受けている買収提案について、社外取締役らで構成する特別委員会を設置して検討を進めていると発表した。6日にデンソーから提案を受けていることを公表していた。「企業価値を向上させる他の選択肢とともに、慎重かつ公正に検討した上で判断する方針」としている。一方で、ロームは東芝と日本産業パートナーズ（JIP）との間で提携