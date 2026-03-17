お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が17日までに更新されたYouTubeチャンネル「トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。」に出演し、現在の貯金額を明かす場面があった。投資芸人で知られる大津だが、同チャンネルで「これまで総額でどのくらいもうけた?」と質問されると「9年間で2000万円ぐらいですかね。全然大したことないすよ」と明かしている。また「貯金額」については「80万円」とし「他は金融資産に入れてい